Гол и передача Симмондса принесли «Филадельфии» победу в матче с «Эдмонтоном»

«Филадельфия Флайерз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз». Встреча проходилав «Веллс Фарго-центре» в Филадельфии и завершилась со счётом 2:1.



В первом периоде Клод Жиру с передачи Уэйна Симмондса реализовал большинство и вывел хозяев вперёд. «Нефтяники» ответили во втором игровом отрезке голом Патрика Маруна. На 58-й минуте Уэйн Симмондс сделал счёт 2:1 и принёс «Филадельфии» победу.

Нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев провёл на площадке восемь минут 30 секунд и провёл один силовой приём.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов сыграл 25 минут 44 секунды, заблокировал два броска и провёл два силовых приёма.

Видео гола Симмондса можно посмотреть также в «твиттере» «Филадельфии Флайерз».