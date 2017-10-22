Хет-трик Кютюра не помог «Сан-Хосе» избежать поражения от «Айлендерс»

Хоккеисты «Сан-Хосе Шаркс» проиграли на выезде соперникам из «Ньй-Йорк Айлендерс», матч регулярного чемпионата НХЛ завершился со счётом 3:5.



После безголевого первого периода соперники забросили по две шайбы во второй двадцатиминутке. За «Айлендерс» отличились Андерс Ли и Джош Бейли, в составе «Шаркс» дублем отметился Логан Кютюр. В третьем периоде по голу за хозяев забили Эндрю Ледд и Ли во второй раз, а Кютюр оформил хет-трик в составе команды гостей. Перед финальной сиреной Джон Таварес установил окончательный результат.