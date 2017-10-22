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Хет-трик Кютюра не помог «Сан-Хосе» избежать поражения от «Айлендерс»

22 октября 2017, воскресенье. 04:41 Хоккей

Хоккеисты «Сан-Хосе Шаркс» проиграли на выезде соперникам из «Ньй-Йорк Айлендерс», матч регулярного чемпионата НХЛ завершился со счётом 3:5.

После безголевого первого периода соперники забросили по две шайбы во второй двадцатиминутке. За «Айлендерс» отличились Андерс Ли и Джош Бейли, в составе «Шаркс» дублем отметился Логан Кютюр. В третьем периоде по голу за хозяев забили Эндрю Ледд и Ли во второй раз, а Кютюр оформил хет-трик в составе команды гостей. Перед финальной сиреной Джон Таварес установил окончательный результат.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
5 : 3 0:0, 2:2, 3:1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 – Кутюр (Бёрнс, Торнтон) – 26:26 (5x4), 1:1 – Ли (Ледди, Таварес) – 27:33 (5x5), 2:1 – Бейли – 28:31 (5x5), 2:2 – Кутюр (Хансен, Диллон) – 32:44 (5x5), 3:2 – Лэдд (Барзал, Бейли) – 43:12 (5x5), 4:2 – Ли (Таварес, Клаттербак) – 51:47 (5x5), 4:3 – Кутюр (Бёрнс, Торнтон) – 58:08 (6x5), 5:3 – Таварес (де Хаан) – 59:04 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Айлендерс Сан-Хосе Шаркс
Новости. Хоккей
22 октября 2017, воскресенье
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