Хет-трик Кютюра не помог «Сан-Хосе» избежать поражения от «Айлендерс»
22 октября 2017, воскресенье. 04:41
Хоккей
Хоккеисты «Сан-Хосе Шаркс» проиграли на выезде соперникам из «Ньй-Йорк Айлендерс», матч регулярного чемпионата НХЛ завершился со счётом 3:5.
После безголевого первого периода соперники забросили по две шайбы во второй двадцатиминутке. За «Айлендерс» отличились Андерс Ли и Джош Бейли, в составе «Шаркс» дублем отметился Логан Кютюр. В третьем периоде по голу за хозяев забили Эндрю Ледд и Ли во второй раз, а Кютюр оформил хет-трик в составе команды гостей. Перед финальной сиреной Джон Таварес установил окончательный результат.
НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
5 : 3
0:0, 2:2, 3:1
0:1 – Кутюр (Бёрнс, Торнтон) – 26:26 (5x4), 1:1 – Ли (Ледди, Таварес) – 27:33 (5x5), 2:1 – Бейли – 28:31 (5x5), 2:2 – Кутюр (Хансен, Диллон) – 32:44 (5x5), 3:2 – Лэдд (Барзал, Бейли) – 43:12 (5x5), 4:2 – Ли (Таварес, Клаттербак) – 51:47 (5x5), 4:3 – Кутюр (Бёрнс, Торнтон) – 58:08 (6x5), 5:3 – Таварес (де Хаан) – 59:04 (en)