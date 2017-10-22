«Коламбус» дома проиграл «Лос-Анджелесу», Панарин отметился передачей

Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» потерпели поражение в домашнем противостоянии с «Лос-Анджелес Кингз», игра регулярного чемпионата НХЛ завершилась со счётом 4:6.



Россиянин Артемий Панарин выступил ассистентом для Ника Фолиньо на шестой минуте, однако следом пропустили дважды. До первого перерыва «Коламбус» сумел и сравнять счёт, и выйти вперёд стараниями Оливера Бьёркстранда и Мэттью Калверта, во втором периоде гости ответили шайбами в исполнении Джейка Маззина и Дрю Даути. Сонни Милано сделал счёт 4:4, однако под занавес игры точные броски оформившего дубль Анже Копитара и Дастина Брауна привели к третьему поражению «Коламбуса»в сезоне.