Шайбы Дадонова и Баркова помогли «Флориде» выиграть у «Вашингтона» в гостях

Хоккеисты «Флориды Пантерз» отпраздновали успех в гостевом противостоянии с «Вашингтон Кэпиталз», прервав удручающую серию из трёх поражений. Игра в столице США завершилась со счётом 4:1.



Коннор Брикли вывел гостей вперёд уже на второй минуте, перед первым перерывом россиянин Евгений Дадонов упрочил преимущество, забросив свою вторую шайбу в сезоне. В середине второго периода Винсент Трочек стал автором третьего гола «Флориды», столичная команда ответила точным броском в исполнении Кристиана Юуса. Финальную точку под занавес встречи поставил Александр Барков.



Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 17 минут, не отметился результативными действиями и закончил матч с коэффициентом полезности «-1». Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов получил более 17 минут игрового времени и завершил встречу с аналогичным коэффициентом. Защитник Дмитрий Орлов провёл на льду 23 минуты.

Взятие ворот столичной команды в исполнении Дадонова можно посмотреть в официальном "твиттере" «Флориды».