Шайба Кучерова вошла в топ-10 лучших голов третьей недели сезона

Национальная хоккейная лига опубликовала хит-парад десяти лучших голов третьей недели регулярного чемпионата. В рейтинге нашлось место точному броску российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» 17 октября.
Полностью десятка выглядит так:
10. Гол Дрю Даути;
9. Гол Дейла Вейса;
8. Гол Уэйна Симмондса;
7. Гол Ника Фолиньо;
6. Гол Никиты Кучерова;
5. Гол Давида Пастрняка;
4. Гол Михаэля Грабнера;
3. Гол Сидни Кросби;
2. Гол Остона Мэттьюса;
1. Гол Патрика Маруна.
Видео можно посмотреть на русскоязычном канале НХЛ в YouTube.