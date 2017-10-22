Кучеров и Стэмкос – первые партнёры за 16 лет, набирающие очки 9 матчей кряду

Нападающие «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и Стивен Стэмкос стали первыми одноклубниками, непрерывно набирающими очки на протяжении 9 первых матчей сезона. Последний раз такая удачная серия в начале регулярного чемпионата удавалась форвардам «Сент-Луис Блюз» Паволу Демитре и Дагу Уэйту в сезоне-2001/02.



Стоит добавить, что в матче с «Питтсбург Пингвинз» Стэмкос повторил свой личный рекорд результативности за одну игру (1 гол, 3 передачи), а «молнии» повторили самый удачный старт в клубной истории (7 побед в 9 матчах, чемпионский сезон-2003/04).

«Тампа» сокрушила «Питтсбург» со счётом 7:1, в активе Кучерова дубль и передача