Сергачёв вышел на пятое место в списке бомбардиров-защитников НХЛ

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв набрал два очка в третьем матче подряд и вышел на пятое место в списке защитников-бомбардиров.



В матче с «Питтсбург Пингивнз» россиянин набрал 2 (1+1) очка, всего на его счету три заброшенные шайбы и пять передач в девяти играх. Столько же очков набрали защитник «Питтсбурга» Олли Мяятття и игрок «Лос-Анджелес Кингз» Джейк Маззин, но у них меньше голов. На первом месте находится защитник «Филадельфии Флайерз» Шейн Гостисбер (1+10 очков).



19-летний Сергачёв перешёл в «Тампа-Бэй» летом в результате обмена с «Монреаль Канадиенс».

Игровой день продолжается.

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Видео гола Сергачёва в матче с «Питтсбургом» можно посмотреть также в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».