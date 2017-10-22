«Чикаго» нанёс «Аризоне» восьмое поражение в сезоне

Хоккеисты «Чикаго Блэкхоукс» одержали волевую победу над «Аризоной Койотс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ, игра завершилась со счётом 4:2.



Кристиан Фишер вывел хозяев вперёд на 8-й минуте, но следом Рихард Паник восстановил равновесие в счёте. Во втором периоде соперники обменялись точными бросками в исполнении Патрика Кейна и Клейтона Келлера. В последние пять минут игры Лэнс Боума и Томми Уингелс забросили по шайбе и установили окончательный результат.



Таким образом, «Аризона» потерпела восьмое поражение кряду со старта сезона, «Чикаго» в свою очередь прервал двухматчевую серию неудач. Российский нападающий «ястребов» Артём Анисимов провёл на льду почти 17 минут и завершил матч с коэффициентом результативности «-2».