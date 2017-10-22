Стэмкос: я уже не так часто бросаю сам. Больше стараюсь отдать шайбу Кучерову

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал победу в матче с «Питтсбург Пингвинз» (7:1) и голевой дубль своего партнёра по звену Никиты Кучерова.

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«Когда у вас есть в тройке такой парень, как Никита, то многие хотят, чтобы я бросал по воротам чаще. Но сейчас он такой «горячий», что я просто стараюсь отдать шайбу ему. Когда набираешь очки, то уверенность в своих силах растёт, а это увеличивает шансы на победу. Конечно, результативные баллы далеко не всегда говорят о том, насколько хорошо ты сыграл. Но мы принимаем их, когда получается набрать очки. В НХЛ нелегко это делать, поэтому все хотят улучшить свою игру, я тоже буду пытаться», — приводит слова Стэмкоса Tampa Bay Times.



В матче с «Питтсбургом» Стэмкос повторил личный рекорд результативности за одну игру (один гол, три передачи).

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Видео первого гола Кучерова с передачи Стэмкоса можно посмотреть также в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».