Ягр сравнялся с Горди Хоу по количеству матчей в «регулярках» и плей-офф НХЛ

Нападающий «Калгари Флэймз» Яромир Ягр проводит свой 1924-й матч в НХЛ, включая регулярные чемпионаты и плей-офф.



45-летний чех сыграл 1716 матчей в «регулярках» и 208 в плей-офф и сравнялся по этому показателю с Горди Хоу (1767 игр в регулярных чемпионатах и 157 в плей-офф) и делит с ним второе место.



Лидером по этому показателю является Марк Мессье, он сыграл 1992 матча (1756 в «регулярках», 236 в плей-офф).



Ягр дебютировал в НХЛ в 1990 году и проводит свой 24-й сезон в лиге. Он является двукратным обладателем кубка Стэнли.

Ягр, Куниц и ещё 8 хоккеистов, играющих в НХЛ за копейки Тейвз, Кейн и Копитар в одиночку зарабатывают больше, все эти вместе взятые.