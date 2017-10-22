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Ягр сравнялся с Горди Хоу по количеству матчей в «регулярках» и плей-офф НХЛ

22 октября 2017, воскресенье. 07:11 Хоккей

Нападающий «Калгари Флэймз» Яромир Ягр проводит свой 1924-й матч в НХЛ, включая регулярные чемпионаты и плей-офф.

45-летний чех сыграл 1716 матчей в «регулярках» и 208 в плей-офф и сравнялся по этому показателю с Горди Хоу (1767 игр в регулярных чемпионатах и 157 в плей-офф) и делит с ним второе место.

Лидером по этому показателю является Марк Мессье, он сыграл 1992 матча (1756 в «регулярках», 236 в плей-офф).

Ягр дебютировал в НХЛ в 1990 году и проводит свой 24-й сезон в лиге. Он является двукратным обладателем кубка Стэнли.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Яромир Ягр
Новости. Хоккей
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