«Тампа»-«Питтсбург»: сумасшедший сейв Василевского на Хагелине

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал разгромную победу в матче с «Питтсбург Пингвинз» со счётом 7:1.
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На последней минуте первого периода при счёте 2:0 в пользу «молний» защитник «пингвинов» Олли Мяяття нанёс бросок с синей линии, который не дошёл до ворот. Форвард Джейк Гюнцель в борьбе с соперником в падении бросил по воротам, Василевский отразил бросок клюшкой. Шайба отскочила на пустой угол к Карлу Хагелину, и он бросал наверняка, но не смог переиграть Василевского, который рукой отбил шайбу на линии ворот.
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Видео сейва Василевского можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.