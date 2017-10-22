Кросби – о штрафе за спор судьёй: не так мы хотели начать матч, это моя вина

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби после разгромного поражения в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:7) прокомментировал эпизод со своим удалением на 10 минут за спор с судьёй.

«Не так мы хотели начать матч, это моя вина. Тяжело, когда такое случается», — цитирует Кросби пресс-служба клуба.

На 57-й секунде первого периода Кросби получил малый штраф за толчок клюшкой. По мнению арбитров, он сфолил на форварде соперника Янни Гурде. Большинство было реализовано нападающим «Тампы» Никитой Кучеровым, после чего Кросби вышел из штрафного бокса и продолжил споры с арбитрами. Результатом этого общения стал 10-минутный дисциплинарный штраф, который для Кросби выписал главный арбитр Гарретт Рэнк.

Видео эпизода вы можете посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.