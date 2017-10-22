«Вегас» вырвал победу у «Сент-Луиса», Шипачёв заработал 2 минуты штрафа

Новичок Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» на своём льду переиграл «Сент-Луис Блюз». Для «Вегаса» это третья победа подряд и шестая в семи матчах сезона. «Сент-Луис» прервал свою серию побед на отметке в два матча. В девяти матчах сезона на счету команды семь побед.

Магнус Паярви вывел гостей вперёд на 13-й минуте матча. На 34-й минуте матча Райлли Смит сравнял счёт, а на 38-й минуте Коллин Миллер вывел «Вегас» вперёд. На 55-й минуте встречи Алекс Пьетранджело сравнял счёт. Встреча перетекла в овертайм, на последней минуте которого Вильям Карлссон принёс «Вегасу» победу.

Форвард «Вегаса» Вадим Шипачёв менее чем за 11 минут игрового времени набрал лишь 2 минуты штрафа. Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 21 минуту 17 секунд и заработал показатель полезности «+1». Он бросил по воротам 8 раз.