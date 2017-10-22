Среднее игровое время Шипачёва во всех матчах за «Вегас» не превысило 11 минут

«Вегас Голден Найтс» на своём льду взял верх над «Сент-Луис Блюз» — 3:2 ОТ. Игровое время нападающего «рыцарей» Вадима Шипачёва не превысило 11 минут. Россиянин провёл на льду 10 минут и 11 секунд. За это время он не заработал очков и ни разу не бросил по воротам, показатель полезности составил 0. Хоккеист заработал лишь две минуты штрафа и выиграл 44% вбрасываний (4 вбрасывания из 9). В предыдущих своих матчах — с «Баффало» и «Бостоном» — игровое время Шипачёва также не превысило 11 минут.

«Вегас» вырвал победу у «Сент-Луиса», Шипачёв заработал 2 минуты штрафа

В третьем периоде Шипачёв сыграл три смены, в овертайме на лёд на выходил. В трёх матчах текущего сезона российский хоккеист забил один гол и заработал показатель полезности «+3».

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