«Вегас» вошёл в историю НХЛ как 1-й новичок, выигравший 6 из 7 матчей на старте

Новичок Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» 22 октября дома вырвал победу у «Сент-Луис Блюз» — 3:2 ОТ. Это шестая победа команды в семи матчах сезона.

Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 2 очка Сергачёва, 8 бросков Тарасенко

Таким образом, «Рыцари» вошли в историю Национальной хоккейной лиги как первая команда-новичок, выигравшая шесть из семи матчей на старте сезона.

Российский форвард Вадим Шипачёв провёл за команду менее половины матчей — три. Его игровое время в среднем за матч не превысило 11 минут. На счету Шипачёва один гол и показатель полезности «+3».