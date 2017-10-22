«Вегас» вошёл в историю НХЛ как 1-й новичок, выигравший 6 из 7 матчей на старте

Новичок Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» 22 октября дома вырвал победу у «Сент-Луис Блюз» — 3:2 ОТ. Это шестая победа команды в семи матчах сезона.
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Таким образом, «Рыцари» вошли в историю Национальной хоккейной лиги как первая команда-новичок, выигравшая шесть из семи матчей на старте сезона.
Российский форвард Вадим Шипачёв провёл за команду менее половины матчей — три. Его игровое время в среднем за матч не превысило 11 минут. На счету Шипачёва один гол и показатель полезности «+3».
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