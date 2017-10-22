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Любушкин — об удалениях в игре с ЦСКА: вряд ли кто-то специально бил в голову

22 октября 2017, воскресенье. 09:15 Хоккей

Защитник «Локомотива» Илья Любушкин прокомментировал победу в матче с ЦСКА со счётом 3:2 ОТ, а также жёсткую игру со стороны обоих соперников, в результате которой за удары в голову форвард «Локомотива» Егор Коршков и защитник ЦСКА Мэт Робинсон были удалены до конца игры, а нападающий «армейцев» Сергей Андронов получил «2+10».

«Жёсткий матч, все хотели выиграть. Не думаю, что кто-то специально наносил удары в голову. Просто пытались выполнять силовые приёмы. Тяжёлая встреча, две предыдущие им проиграли, а теперь добились победы, чему рады. Обидно ранее уступили «Нефтехимику», должны были решать игру, но за нас это сделал соперник. Перед встречей с ЦСКА главный тренер настроил нас, сказал, что впереди большая игра, нужно выложиться и добиться успеха», — сказал Любушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Локомотив» под руководством Квартальнова прервал победную серию ЦСКА

Видео удаления Коршкова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Видео удаления Робинсона можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Локомотив ХК ЦСКА Илья Любушкин
Новости. Хоккей
22 октября 2017, воскресенье
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