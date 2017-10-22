Любушкин — об удалениях в игре с ЦСКА: вряд ли кто-то специально бил в голову

Защитник «Локомотива» Илья Любушкин прокомментировал победу в матче с ЦСКА со счётом 3:2 ОТ, а также жёсткую игру со стороны обоих соперников, в результате которой за удары в голову форвард «Локомотива» Егор Коршков и защитник ЦСКА Мэт Робинсон были удалены до конца игры, а нападающий «армейцев» Сергей Андронов получил «2+10».

«Жёсткий матч, все хотели выиграть. Не думаю, что кто-то специально наносил удары в голову. Просто пытались выполнять силовые приёмы. Тяжёлая встреча, две предыдущие им проиграли, а теперь добились победы, чему рады. Обидно ранее уступили «Нефтехимику», должны были решать игру, но за нас это сделал соперник. Перед встречей с ЦСКА главный тренер настроил нас, сказал, что впереди большая игра, нужно выложиться и добиться успеха», — сказал Любушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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Видео удаления Коршкова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Видео удаления Робинсона можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.