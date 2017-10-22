Ягр получил травму и не доиграл матч с «Миннесотой»

Нападающий «Калгари Флэймз» Яромир Ягр не смог доиграть до конца домашний матч с «Миннесотой Уайлд» (2:4). В середине первого периода 45-летний чех ушёл в раздевалку, сыграв только 4 смены (общее игровое время – 3.49) и нанеся один бросок в створ ворот соперников. По информации, которую предоставил клуб, у Ягра диагностирована травма нижней части тела, и ветеран должен вернуться в строй со дня на день.

Ягр сравнялся с Горди Хоу по количеству матчей в «регулярках» и плей-офф НХЛ

В 5 матчах за «Калгари» Ягр набрал 2 (0+2) очка, 2 минуты штрафа и показатель полезности «+1». Стоит напомнить, что форвард заключил однолетний контракт с «огоньками» уже после официального начала регулярного чемпионата. В прошлом сезоне, выступая за «Флориду Пантерз», Ягр сыграл все 82 матча и набрал 46 (16+30) очков.