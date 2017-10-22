Сборная Канады хочет взять на ОИ-2018 лучших бомбардиров молодёжных лиг

Федерация хоккея Канады рассматривает возможность приглашения в олимпийскую команду на Игры-2018 хоккеистов из молодёжной Канадской хоккейной лиги (CHL). Как сообщает обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман, речь идёт о приглашении нескольких игроков, вероятнее всего – нападающих.



«На данный момент эта идея не получила большого одобрения. Молодёжные команды не хотят терять своих хоккеистов, которым придётся играть ещё и на МЧМ. Никто не захочет рисковать с Олимпиадой. Наверное, здравый смысл возобладает, но на данный момент никакого соглашения не достигнуто», — отмечает Фридман.



В сообщество CHL входят три молодёжные лиги: лига Онтарио (OHL), лига Квебека (QMJHL) и Западная хоккейная лига (WHL). На данный момент, в двух лигах из трёх лучшими бомбардирами являются канадские игроки: Ник Сузуки лидирует в лиге Онтарио (22 очка в 10 матчах), а Тайлер Стинберген идёт на первом месте в Западной лиге (33 очка в 11 матчах).

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