Василевский: победа над Малкиным и Кросби добавляет уверенности «Тампе»

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился эмоциями от разгромной победы над «Питтсбург Пингвинз» (7:1) в матче Национальной хоккейной лиги. Хоккеист отразил 28 бросков и одержал свою седьмую победу в текущем регулярном чемпионате НХЛ. В данном матче очки набрали россияне Никита Кучеров, Владислав Наместников, Михаил Сергачёв.

Кучеров догнал Овечкина, «Тампа» вынесла чемпиона! Даже Кросби психанул Русские и Стэмкос организовали второй разгром действующего обладателя кубка Стэнли.

«Победа над Малкиным и Кросби? Это определённо добавляет уверенности нашей команде. Они одни из лучших игроков мира», — цитирует игрока официальный «твиттер» клуба.