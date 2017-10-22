НХЛ назвала трёх звёзд очередного игрового дня

Национальная хоккейная лига назвала трёх звёзд очередного игрового дня. Об этом информирует официальный сайт организации.



Третьей звездой дня стал форвард «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр, на счету которого хет-трик в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:5).



Второй звездой назван капитан «Лос-Анджелес Кингнз» нападающий Анже Копитар — он набрал 3 (2+1) очка в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (6:4).



Первой звездой игрового дня признан капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» форвард Стивен Стэмкос, набравший 4 (1+3) очка в матче с «Питтсбург Пингвинз» (7:1).

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