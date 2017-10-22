Григорьев: «Торпедо» контролировало ход игры с «Барысом», не доработали концовку

Защитник «Торпедо» Михаил Григорьев подвёл итоги матча с «Барысом» (3:4 ОТ) и поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Авангардом».



«По ходу встречи мы владели преимуществом, контролировали ход игры. Надо было доработать концовку. К сожалению, этого нам не удалось. Не хватило сил на заключительный отрезок? Думаю, дело не в этом. Скорее не хватило везения, ведь сами себе забили третий гол. Мы прекрасно понимали, от кого исходит основная угроза. Старались играть поплотнее с лидерами «Барыса». До поры до времени наш план срабатывал.



Матч с «Авангардом»? Ничего страшного. Поработаем над ошибками, выйдем на лёд и постараемся добиться победы», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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