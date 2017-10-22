Тротц — о домашних поражениях: «Вашингтон» ещё не выстроил новую философию

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц высказался о старте команды в текущем сезоне. «Кэпиталз» проиграли три матча подряд дома, а в девяти матчах сезона на счету команды четыре победы. Российские игроки «Вашингтона» в матче с «Флорида Пантерз» (1:4) не набрали ни одного очка.

«Мы много выигрывали на своём льду, поэтому сейчас эти поражения расстраивают. Это процесс обучения для меня, тренерского штаба, руководства и болельщиков. У нас было много изменений, мы ещё не выстроили нашу новую философию.

В первом периоде матча с «Флоридой» мы были хороши, у соперника было немного шансов. Но мы сделали ошибку при первом голе, а затем они реализовали большинство. Я думал, что всё будет в порядке, потому что в равных составах мы выглядели лучше», – отметил специалист.