Максим Соловьёв провёл 500 матчей в КХЛ

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва — «Витязь» (5:1) стал юбилейным для защитника бело-голубых Максима Соловьёва.

Хоккеист провёл свой 500-й матч на уровне Континентальной хоккейной лиги. Он выступал за ХК МВД и московское «Динамо». Соловьёв является двукратным обладателем Кубка Гагарина. В юбилейном матче он очков не заработал. В 500 матчах на уровне КХЛ на счету Соловьёва 134 (38+96) очка.

Также информация доступна в официальном «твиттере» московского «Динамо».