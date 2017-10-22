Генменеджер сборной Канады: русским нужно золото ОИ-2018. Это их главная цель

Генеральный менеджер олимпийской сборной Канады Шон Бурк поделился впечатлениями от 10-дневного турне по России, во время которого он смотрел кандидатов в свою команду на предстоящие в феврале Игры.

Олимпийский рейтинг сборной России. Кто из КХЛ наиграл на Пхёнчхан? Марков и Гарипов заслужили, а Марченко и Голышев — нет.

«В России весь акцент делается на Олимпиаду. Только об этом и говорят. Эти Олимпийские игры будут иметь огромное значение для русских, и их уровень будет очень хорошим. Восемь или десять хоккеистов сборной играют в одном клубе, есть Павел Дацюк и Илья Ковальчук. Это хорошие игроки. Конечно, можно говорить о том, что Дацюку 39 лет, но он всё ещё способен выступать на уровне НХЛ и быть эффективным. Так что сборная России будет хорошей командой. Что касается участия ветерана Джерома Игинлы в Кубке Карьяла, то оно было исключено изначально. Игинле недавно была сделана операция на тазобедренном суставе, он нуждается в дополнительном лечении. Он остаётся в поле нашего внимания, при условии, что сможет вылечиться, а затем начать где-нибудь играть, чтобы можно было оценить его форму», — приводит слова Бурка The Athletic.