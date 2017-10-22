«Ак Барс» — «Магнитка»: Захарчук отбыл дисквалификацию и вернулся в состав

«Ак Барс» и «Магнитка» назвали составы на очный матч регулярного чемпионата КХЛ. В состав казанцев вернулся Степан Захарчук, который пропустил восемь матчей из-за дисквалификации. Вместо Антона Глинкина сыграет Денис Голубев. Очередной матч пропустит Александр Будкин. Он ещё не восстановился от травмы, полученной месяц назад после силового приёма Степана Захарчука. По итогам этого эпизода Захарчук и получил восьмиматчевую дисквалификацию.



«Ак Барс»

Гарипов (Билялов);

Яруллин — Марков, Секач — Ландер — Глухов;

Токранов — Захарчук, Галиев — Ткачёв — Клинкхаммер;

Охтамаа — Мусин, Лукоянов — Малыхин — Язьков;

Сидоров, Голубев — Свитов — Архипов, Кара.



«Металлург» Магнитогорск

Кошечкин (Самсонов);

Бирюков — Пивцакин, Мозякин — Коварж — Косов;

Дронов — Шаус, Осала — Эллисон — Григороенко;

Денисов — Игошев, Сироткин — Калетник — Казионов;

Швырев — Терещенко, Железков — Берестенников — Тимкин.

«Ак Барс» не пощадит «Металлург». Прогнозы на игровой день КХЛ «Салават» не испытает проблем с «Трактором», Назаров раскусит «Автомобилист».