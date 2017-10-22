«Ак Барс» — «Магнитка»: Захарчук отбыл дисквалификацию и вернулся в состав

«Ак Барс» и «Магнитка» назвали составы на очный матч регулярного чемпионата КХЛ. В состав казанцев вернулся Степан Захарчук, который пропустил восемь матчей из-за дисквалификации. Вместо Антона Глинкина сыграет Денис Голубев. Очередной матч пропустит Александр Будкин. Он ещё не восстановился от травмы, полученной месяц назад после силового приёма Степана Захарчука. По итогам этого эпизода Захарчук и получил восьмиматчевую дисквалификацию.
«Ак Барс»
Гарипов (Билялов);
Яруллин — Марков, Секач — Ландер — Глухов;
Токранов — Захарчук, Галиев — Ткачёв — Клинкхаммер;
Охтамаа — Мусин, Лукоянов — Малыхин — Язьков;
Сидоров, Голубев — Свитов — Архипов, Кара.
«Металлург» Магнитогорск
Кошечкин (Самсонов);
Бирюков — Пивцакин, Мозякин — Коварж — Косов;
Дронов — Шаус, Осала — Эллисон — Григороенко;
Денисов — Игошев, Сироткин — Калетник — Казионов;
Швырев — Терещенко, Железков — Берестенников — Тимкин.