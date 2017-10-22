Форвард «Нью-Джерси» Бойл, у которого обнаружили лейкоз, начал тренироваться

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Брайан Бойл приступил к тренировкам. Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги. У хоккеиста был выявлен хронический миелоидный лейкоз. Заболевание игрока находилось на ранних стадиях, поэтому лечению было произведено лишь с помощью медикаментов.

32-летний Бойл 1 июля подписал с «Дэвилз» двухлетний контракт на $ 5,5 млн. В прошлом сезоне он провёл в общей сложности 75 матчей в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Торонто Мэйпл Лифс», набрав в них 25 (13+12) очков.