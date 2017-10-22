Фёдоров — о том, почему «СЮ» не забил в большинстве: а мы играем в большинстве?

Нападающий «Салавата Юлаева» Артём Фёдоров подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:4 ШБ).

«Наша игра была. Обидно, что проиграли, но мне кажется, что есть один фактор, который нельзя комментировать.

Эпизод с травмой в третьем периоде? Мне ударили в голову. Но там, видимо, всё по правилам было. Почему не забили в большинстве? А мы вообще играем в большинстве?

Новая команда, новая система. Я думаю, что мы двигаемся вперёд. Если мы уберём ошибки в третьем периоде, то дела лучше пойдут.



Чем отличается роль в звене с Лисиным и Юньковым? Всё так же – выходи и играй. Мы стараемся получше действовать в обороне», — цитирует игрока официальный сайт уфимского клуба.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Также видео доступно на официальном канале «Салавата Юлаева» в YouTube.