Вестерлунд — о том, почему «СЮ» не удаётся удержать лидерство: это больше тактика

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал поражение от «Трактора» (3:4 ШБ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы не можем быть довольны своей игрой. Когда играем 5 на 5, то надо больше завершать свои атаки, идти на ворота. Опять мы плохо играли в большинстве и в меньшинстве.

Почему не удаётся удерживать преимущество? Последние матчи мы выигрывали на последних минутах. Я не думаю, что дело в физической усталости. Это больше тактика.



Запрос на офсайд в эпизоде с отменённым голом Якуцени? Мы получили некоторую информацию со стороны и сделали свой выбор», — сказал финский специалист на послематчевой пресс-конференции.

Фёдоров — о том, почему «СЮ» не забил в большинстве: а мы играем в большинстве?

Также видео доступно на официальном канале «Салавата Юлаева» в YuoTube.