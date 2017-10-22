КХЛ. Кирилл Кольцов возглавил список худших игроков сезона по показателю «+/-»

Защитник «Трактора» Кирилл Кольцов по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» заработал показатель полезности «-1». При этом челябинцы вырвали победу у уфимцев в серии буллитов — 4:3.



У Кольцова отрицательный показатель полезности в четвёртом матче подряд. В общей сложности за четыре матча он заработал «-8». Таким образом, у Кольцова в 25 матчах сезона — «-17». В настоящее время он худший игрок КХЛ в текущем сезоне по показателю «+/-». На втором месте защитник «Слована» Иван Шварни — у него «-16».



Также на счету Кольцова в текущем сезоне одна заброшенная шайба и пять голевых передач.

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