Капитан ЦСКА Андронов дисквалифицирован на один матч и пропустит игру со СКА

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ярославским «Локомотивом» (2:3 ОТ) капитан московского ЦСКА Сергей Андронов получил 10-минутный дисциплинарный штраф за удар в глову.

ЦСКА — «Локомотив»: массовая драка после удара Андронова в голову Иванова

В соответствии с п. 4.1 ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок «наказан третьим и последующим дисциплинарным штрафом (10 минут) в разных матчах», то на него накладывается один матч дисквалификации и индивидуальный штраф.

Также данное видео доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.