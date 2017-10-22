И. Воробьёв: вернуть защитника из-за океана? Желаний много, расходятся с реалиями

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Уральцы проиграли два последних матча с общим счётом 2:11.

«Магнитка» уступила «Ак Барсу» и проиграла 2 последних матча с общим счётом 2:11

«Хочу поздравить «Ак Барс» с победой. Не забивая ни одного гола, невозможно рассчитывать на успех здесь, в Казани. Нет ли желания вернуть кого-нибудь из защитников из-за океана? У меня много в этом сезоне желаний, кого вернуть, но желания и реальность расходятся.



Было ли задание играть жёстко против Захарчука? Нет, задания как такового не было. Захарчук жёстко играет, следовательно и против него играют жёстко», – передаёт слова тренера официальный сайт казанского клуба.

Захарчук нанёс травму защитнику уральской команды Будкину и получил 8-матчевую дисквалификацию, которую уже отбыл.

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Также видео доступно в официальном аккаунте «Ак Барса» в соцсети «ВКонтакте».