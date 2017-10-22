Билялетдинов: «Ак Барс» и «Магнитка» играли с большим желанием

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Считаю, что сегодня команды показывали хороший хоккей, играли с большим желанием. Мне игра очень понравилась.



Прогресс Язькова? Хорошо, что хорошо играет. Мы очень рады. У него желание большое, хочет играть хорошо, и у него это получается», – сказал тренер на пресс-конференции.

Также видео доступно в официальном аккаунте «Ак Барса» в соцсети «ВКонтакте».