Назаров: «Нефтехимик» играл с сильным соперником, с которым идёт нос в нос

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился эмоциями от победы над «Автомобилистом» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Нефтехимик» одержал сухую победу над «Автомобилистом»

«Рады победе. Играли с сильным соперником, с которым в турнирной таблице идём нос в нос. Ребята бились, вратарь сыграл хорошо, болельщики здорово нас поддерживали. Готовимся к следующему матчу.

Как оценю игру тройки Еглича? Команда выиграла, ребята старались. Так отвечу», — сказал Назаров на послематчевой пресс-конференции.

Также данное видео доступно на официальном канале «Нефтехимика» в YouTube.