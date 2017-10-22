Крикунов: оборона «Автомобилиста» играла, вратарь играл, надо только забивать

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (0:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Назаров: «Нефтехимик» играл с сильным соперником, с которым идёт нос в нос

«Мы, наверное, не могли выиграть, потому что не забили ни одного гола. Для того чтобы выигрывать, надо забивать. Поздравляю «Нефтехимик» с победой. Наши нападающие сегодня не справились со своей работой. Оборона играла, вратарь играл, надо только забивать», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Видео также доступно на официальном канале «Нефтехимика» в YouTube.