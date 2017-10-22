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Малыхин — о драке с Калетником: я даже перчатки забыл скинуть

22 октября 2017, воскресенье. 21:14 Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Фёдор Малыхин поделился эмоциями от победы над магнитогорским «Металлургом» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Не забыл хоккеист и о драке с форвардом уральской команды Владиславом Калетником.

«Матчи с «Магниткой» всегда очень тяжёлые. В предыдущих сезонах разница в счёте всегда была небольшая – одна-две шайбы. Сегодня удачно реализовали свои моменты, наша бригада меньшинства сыграла здорово – ребята красавцы, подготовились, правильно выполнили установку тренерского штаба. Мы сегодня все работали ради победы.

Меньшинство против «Металлурга»? Безусловно готовили. Сейчас все команды разбирают игру друг друга, но подготовиться – одно, а сыграть и воплотить – другое. В предыдущих сезонах, когда ещё играл Зарипов, их игру тоже все разбирали, но ничего сделать не могли. Поздравляю, кстати, Эмиля Гарипова. Он – красавец.

Драка с Калетником? Можно сказать, что первая в карьере. Я даже перчатки забыл скинуть», – передаёт слова Малыхина «БИЗНЕС Online».

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Металлург Мг Владислав Калетник Фёдор Малыхин
Новости. Хоккей
22 октября 2017, воскресенье
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