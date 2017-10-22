Малыхин — о драке с Калетником: я даже перчатки забыл скинуть

Нападающий «Ак Барса» Фёдор Малыхин поделился эмоциями от победы над магнитогорским «Металлургом» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Не забыл хоккеист и о драке с форвардом уральской команды Владиславом Калетником.



«Матчи с «Магниткой» всегда очень тяжёлые. В предыдущих сезонах разница в счёте всегда была небольшая – одна-две шайбы. Сегодня удачно реализовали свои моменты, наша бригада меньшинства сыграла здорово – ребята красавцы, подготовились, правильно выполнили установку тренерского штаба. Мы сегодня все работали ради победы.

Меньшинство против «Металлурга»? Безусловно готовили. Сейчас все команды разбирают игру друг друга, но подготовиться – одно, а сыграть и воплотить – другое. В предыдущих сезонах, когда ещё играл Зарипов, их игру тоже все разбирали, но ничего сделать не могли. Поздравляю, кстати, Эмиля Гарипова. Он – красавец.

Драка с Калетником? Можно сказать, что первая в карьере. Я даже перчатки забыл скинуть», – передаёт слова Малыхина «БИЗНЕС Online».

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.