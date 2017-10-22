Арзамасцев — о системе «СЮ»: выполняем установку, но хочется больше свободы

Защитник «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев прокомментировал поражение от «Трактора» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«У нас были ненужные удаления. Нам перед каждой игрой говорят, что надо лишний раз перестраховаться, но не получать удаления в конце игры. Нас наказали, соперник забил три гола в большинстве. Удалились, побежали в атаку 4 на 5, могли забить, не забили и в обратку пропустили. Потом отыгрались, вернулись в игру, но в третьем периоде глупые удаления нас подвели.



«Трактор» значительно превзошёл по блокированным броскам? Тяжело сказать. Ребята, может, самоотверженно играли, больше хотели. Сегодня у них больше блокированных, завтра у нас будет больше. Мы играем так, как от нас требуют. По системе. Стараемся её выполнять, но не всегда получается. Конечно, хочется больше свободы, но тренеры требуют от нас, мы стараемся выполнять их установку.



Проблемы в большинстве? Не знаю, почему так. Надо больше на тренировках большинство наигрывать, и меньшинство тоже. Мы мало забиваем в большинстве и пропускаем, когда играем вчетвером. Очевидно, что над этим надо больше работать. Буллиты – это такое дело… тут как повезёт, у кого мастерства больше. Не могу сказать, что у нас нет мастеровитых игроков, которые могут забить. Тяжело сказать, может, «Трактору» повезло больше», – передаёт слова Арзамасцева «БИЗНЕС Online».

Фёдоров — о том, почему «СЮ» не забил в большинстве: а мы играем в большинстве?