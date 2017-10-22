С. Зубов: безобразный второй период, ХК «Сочи» сам себе сбил игру

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал победу над «Ладой» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

ХК «Сочи» переиграл «Ладу» и набирает очки четыре матча подряд

«Безобразный второй период. Мы решили, что будем играть в другой хоккей. Позволили сопернику провести очень много контратак и сами сбили игру. В принципе, в первом периоде сыграли так, как хотели. Конечно, Костя сегодня выручил нас, особенно в конце. Сегодня удача повернулась к нам лицом в овертайме», — сказал специалист на послематчевой пресс-конференции.

Также видео доступно на официальном канале ХК «Сочи» в YouTube.