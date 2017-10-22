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«Амурские Тигры» прервали 13-матчевую серию поражений и другие результаты МХЛ

22 октября 2017, воскресенье. 23:44 Хоккей

22 октября в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги прошли восемь матчей. Очередной игровой день регулярного чемпионата МХЛ принёс следующие результаты.

«Амурские Тигры» одолели «Атлантов» — 4:3. Прервана 13-матчевая серия поражений.

МХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 06:00 МСК
Амурские Тигры
Хабаровск
4 : 3 0:2, 2:0, 2:1
Атланты
Московская область
0:1 – Колегов (Ващук, Правило) – 00:48 (5x5), 0:2 – Силантьев (Зимин) – 05:13 (5x5), 1:2 – Гопиенко (Волошин, Лушников) – 20:54 (5x5), 2:2 – Мартынов (Шунькин, Беляков) – 31:07 (5x5), 3:2 – Линник (Бабушкин, Богданов) – 42:19 (5x5), 3:3 – Захаров (Силантьев, Правило) – 53:39 (5x5), 4:3 – Заседа (Волошин, Лушников) – 58:19 (5x5)

«Тайфун» уступил «Чайке» — 0:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 08:00 МСК
Тайфун
Приморский край
0 : 2 0:0, 0:0, 0:2
Чайка
Нижний Новгород
0:1 – Томилов (Шабловский, Политов) – 52:47 (5x5), 0:2 – Коротин (Жилов, Рунов) – 59:32 (en)

«Локо» уверенно обыграл «Куньлунь Ред Стар Юниор» — 4:0.

МХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Локо
Ярославль
4 : 0 1:0, 1:0, 2:0
Куньлунь Ред Стар Юниор
Пекин
1:0 – Беляев (Цыганов, Лисин) – 10:42 (5x4), 2:0 – Денисенко (Цыганов) – 36:04 (5x5), 3:0 – Яковенко (Стальнов) – 43:57 (5x5), 4:0 – Павликов (Беляев) – 58:48 (5x5)

ХК «Рига» вырвала победу у команды «СКА-Серебряные Львы» — 2:1 ШБ.

МХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
ХК Рига
Рига
2 : 1 1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0
СКА-Серебряные Львы
Санкт-Петербург
1:0 – Хомяков (Мисюс) – 17:08 (5x4), 1:1 – Мишкин (Зубковский) – 30:41 (4x5), 2:1 – Гегерис – 65:00 ( ПБ)

«Русские Витязи» уступили питерскому «Динамо» — 3:5.

МХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Русские Витязи
Чехов
3 : 5 2:2, 0:2, 1:1
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 – Дыняк (Баранов, Михайлов) – 00:29 (5x5), 0:2 – Назаревич (Анисимов) – 08:04 (5x5), 1:2 – Ануфриев (Клисунов) – 10:39 (4x5), 2:2 – Кожемякин (Ромаев) – 14:59 (5x5), 2:3 – Чернов (Жиляков, Михайлов) – 25:36 (5x5), 2:4 – Васильев (Жабреев) – 26:17 (5x5), 2:5 – Назаревич (Ельшанский, Кудрявцев) – 50:07 (5x5), 3:5 – Гончаров (Кожемякин, Пыленков) – 55:22 (5x4)

«Капитан» разгромно проиграл СКА-1946 — 3:7

МХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Капитан
Ступино
3 : 7 1:3, 1:1, 1:3
СКА-1946
Санкт-Петербург
0:1 – Ефимов (Васильев) – 01:39 (5x5), 0:2 – Курбатов (Петьков) – 11:03 (5x5), 1:2 – Жилин (Казаков) – 12:59 (5x5), 1:3 – Цицюра (Овечкин, Николаев) – 14:54 (5x5), 2:3 – Русаков (Старков, Куруськин) – 20:47 (5x5), 2:4 – Овечкин (Арефьев, Цицюра) – 24:55 (5x4), 3:4 – Дорофеев (Улогов) – 41:02 (4x3), 3:5 – Калабушкин (Шабаров) – 44:43 (4x4), 3:6 – Царюк (Милёхин, Шабаров) – 56:54 (5x4), 3:7 – Петьков (Курбатов, Басистый) – 59:30 (5x5)

МХК «Динамо» Москва победил «Крылья Советов» — 3:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
МХК Динамо
Москва
3 : 1 1:0, 1:1, 1:0
Крылья Советов
Москва
1:0 – Мошкин (Кацевич) – 05:15 (5x5), 1:1 – Горчилин (Каптелин, Михасёнок) – 22:34 (5x5), 2:1 – Панкратов – 32:04 (5x5), 3:1 – Никоноров (Егоров) – 43:18 (5x5)

«Красная Армия» проиграла МХК «Спартак» — 3:4.

МХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Красная Армия
Москва
3 : 4 0:2, 3:2, 0:0
МХК Спартак
Москва
0:1 – Жолобов (Булимов) – 08:33 (5x5), 0:2 – Первов (Жолобов, Булимов) – 16:29 (5x4), 0:3 – Кузьменко (Ревацкий) – 25:21 (5x5), 1:3 – Мещеряков (Исхаков, Лобанов) – 26:50 (5x4), 1:4 – Волков (Шалагин) – 34:00 (5x4), 2:4 – Комиссаров (Ртищев, Исхаков) – 36:59 (5x4), 3:4 – Мокрицын (Дёмин, Летов) – 38:17 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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