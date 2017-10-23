Защитник «Локомотива» Елесин дисквалифицрован на два матча

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги дисквалифицировал защитника ярославского «Локомотива» Александра Елесина на два матча после игры регулярного чемпионата КХЛ с московским ЦСКА (3:2 ОТ). Спустя несколько секунд после начала матча Елесин провёл силовой прием против Сергея Андронова.

Капитан ЦСКА Андронов дисквалифицирован на один матч и пропустит игру со СКА

На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Локомотива» Елесина наказание по правилу 540 б (атака в голову или шею): большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф, а также дисквалифицировать игрока на два матча и подвергнуть денежному штрафу.



На последней минуте второго периода матча защитник ЦСКА Мэт Робинсон получил за аналогичное нарушение «большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф». СДК КХЛ на основании представленных материалов отменил наложенное на Робинсона наказание.