«Ванкувер» на выезде победил «Детройт», Бурмистров набрал 1 очко

«Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата. Встреча состоялась на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе «Кэнакс» две шайбы забросил Свен Берчи (15-я и 34-я минуты), ещё по разу отличились Дерек Дорсетт (29) и Джейк Виртанен (40). За «Ред Уингз» гол забил Энтони Манта (19). Нападающий «Ванкувера» Александр Бурмистров записал себе в актив результативную передачу.

Эта победа стала для «Кэнакс» третьей в последних четырёх матчах. «Ред Уингз» потерпели четвёртое поражение кряду.