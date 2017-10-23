«Монреаль» вызвал Никиту Щербака из АХЛ

«Монреаль Канадиенс» вызвал форвардов Никиту Щербака и Майкла Маккэррона из своего фарм-клуба — «Лаваль Рокет», который выступает в АХЛ, сообщается на официальном сайте «Монреаля». В нынешнем сезоне Щербак провёл шесть матчей в АХЛ, в которых набрал 9 (1+8) очков. На счету Маккэррона 4 (2+2) очка в шести играх.

Щербак провёл в Национальной хоккейной лиге в общей сложности три матча и набрал в них 1 (1+0) очко при показателе полезности «+1». Канадский клуб НХЛ задрафтовал российского хоккеиста в 2014 году. «Монреаль» в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ провёл восемь матчей, в которых одержал одну победу и потерпел семь поражений.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».