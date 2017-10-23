Защитник «Магнитки» и молодёжной сборной Дронов сломал ногу и пропустит 2 месяца

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин сообщил, что защитник Григорий Дронов пропустит около двух месяцев после травмы, полученной в матче с «Ак Барсом» при столкновении с Робом Клинкхаммером.
«Похоже, выбыл он надолго. Порядка двух месяцев. Что касается замены, то могу только сказать, что мы работаем. Вариантов много. С одной стороны, много вариантов, с другой – это же не овощной рынок, где можно прийти и сразу выбрать помидоры. Мы работаем», — цитирует Величкина «Р-Спорт».
Издание сообщает, что у Дронова закрытый перелом голени. 19-летний Дронов является одним из кандидатов на поездку на молодёжный чемпионат мира, который пройдёт с 26 декабря по 5 января.
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Видео, где Дронов получает травму, можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.