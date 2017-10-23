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Защитник «Магнитки» и молодёжной сборной Дронов сломал ногу и пропустит 2 месяца

23 октября 2017, понедельник. 08:15 Хоккей

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин сообщил, что защитник Григорий Дронов пропустит около двух месяцев после травмы, полученной в матче с «Ак Барсом» при столкновении с Робом Клинкхаммером.

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«Похоже, выбыл он надолго. Порядка двух месяцев. Что касается замены, то могу только сказать, что мы работаем. Вариантов много. С одной стороны, много вариантов, с другой – это же не овощной рынок, где можно прийти и сразу выбрать помидоры. Мы работаем», — цитирует Величкина «Р-Спорт».

Издание сообщает, что у Дронова закрытый перелом голени. 19-летний Дронов является одним из кандидатов на поездку на молодёжный чемпионат мира, который пройдёт с 26 декабря по 5 января.

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Видео, где Дронов получает травму, можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
ХК Металлург Мг Геннадий Величкин Травмы - хоккей
Новости. Хоккей
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