QMJHL: форвард «Шавинигана» Глотов сделал хет-трик и стал первой звездой матча

Нападающий команды QMJHL «Шавиниган» Василий Глотов оформил хет-трик в матче с «Монктоном», который завершился со счётом 7:4, и признан первой звездой встречи.



Кроме того, защитник «Шавинигана» Ренат Дададжанов и форвард «Монктона» Даниил Кузьмин набрали по очку за результативные передачи.

Справка «Чемпионата»



Василий Глотов, родился 4 сентября 1997 года в Барнауле.



Является воспитанником команды «Алтай». С 2014 по 2016 год выступал в МХЛ за «СКА-Серебряные Львы», провёл 95 матчей и набрал 69 (31+38) очков.



В 2016 году задрафтован «Баффало» в седьмом раунде под общим 190-м номером. Второй год выступает в QMJHL, сезон-2016/17 провёл в «Кейп Бретоне», в настоящее время является альтернативным капитаном «Шавинигана». Всего за два года набрал 61 (22+39) очко в 77 играх.



В сезоне-2017/18 провёл 13 встреч, на его счету 11 (7+4) очков.