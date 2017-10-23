Женская сборная России выиграла все 6 выставочных матчей с командами женской НХЛ

Женская сборная России одержала победу в заключительном матче серии выставочных игр с командами женской НХЛ, обыграв «Метрополитен Риветерз» со счётом 4:0.

Россиянки выиграли все шесть матчей. Ранее были одержаны победы в играх с «Бостон Прайд» (4:3 и 2:1), «Коннектикут Уэйл» (8:2 и 5:2) и «Метрополитен Риветерз» (3:2).



Россия – «Метрополитен Риветерз» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

1:0 – Шохина (Штарёва), 26:53.

2:0 – Шохина, 29:39.

3:0 – Белякова (Сосина), 48:45.

4:0 – Штарёва (Дергачёва, Шохина), 58:52, бол.