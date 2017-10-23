Ткачёв: неинтересно читать прессу, об ошибках нам говорят тренеры

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв рассказал, из-за чего в начале сезона испытывал трудности и как дисквалификация Даниса Зарипова повлияла на него.

«Мне просто неинтересно читать прессу. Без обид. Я люблю вашу профессию, но не читаю. У нас есть тренеры, которые говорят о наших ошибках, о чём-то положительном или отрицательном. Отвлекаться на то, что пишут, мне не нужно.

Результат приходит через работу, везение тоже приходит через работу. В таких ситуациях нужно просто не горячиться, а продолжать работать. Бывает много разных факторов — невезение, недоработки. Это в совокупности даёт впечатление, что у человека не идёт игра. Но на самом деле не всё так просто.

Притормозил ли я из-за того, что не подписал контракт с клубом НХЛ? Никто не знает ответа на это. Случилось так, как случилось. Проблемы в начале сезона никак не связаны с тем, что дисквалификацию получил Данис Зарипов. Хотя хотел с ним сыграть в начале сезона. Но это такая ситуация, которую просто нужно принять, от меня же тут ничего не зависит. Я её никак не исправлю. Был бы Зарипов, играл бы с ним. Его дисквалифицировали, и думать об этом не имеет никакого смысла. Нужно исходить из того, что есть.

Новость о дисквалификации поразила меня. Неприятная ситуация, которая негативно сложилась лично для Даниса, да и в целом для «Ак Барса». Для команды это была весомая потеря. Кто-то сказал в команде, так и пошло, тема начала развиваться, в итоге все об этом узнали», — сказал Ткачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.



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