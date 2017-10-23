Ягр: в детстве я жил и работал на ферме, так что хоккей для меня – как отпуск

Нападающий «Калгари Флэймз» Яромир Ягр рассказал, что после тяжёлой работы в детстве на ферме воспринимает хоккей как отпуск.

«Моя семья со стороны матери очень физически сильная. Я так много работал вне льда. С 7 до 18 лет делал по 1000 приседаний в день. Да, было много приседаний, к тому же я жил на ферме. Играть в хоккей было так легко по сравнению с работой на ферме. Знаете, приходилось работать по пять-шесть часов в день. Так что играть в хоккея для меня – это как отпуск», — цитирует Ягра Sportsnet.



45-летний Ягр является самым возрастным действующим игроком НХЛ. Он дебютировал в лиге в 1990 году и провёл за это время 1716 матчей в регулярном чемпионате, набрав 1916 (765+1151) очков и 208 в плей-офф, в которых набрал 201 (78+123) балл. Ягр является двукратным обладателем кубка Стэнли, пять раз выигрывал «Арт Росс Трофи», три раза – «Тед Линдсей Эворд», один раз – «Харт Трофи».