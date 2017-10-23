Итоги дня для россиян в АХЛ: Зыков набрал четыре очка, Сошников забил гол

22 октября в регулярном чемпионате АХЛ было сыграно восемь матчей, в которых приняли участие девять россиян. Валентин Зыков набрал четыре очка, Клим Костин забросил свою первую шайбу, Максим Мамин отдал две передачи, а Никита Сошников отметился голом.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Гурьянов (н)
|«Техас»
|0
|0
|0
|0
|Костин (н)
|«Сан-Антонио»
|1+0
|+1
|0
|1
|Тянулин (н)
|«Тусон»
|0
|0
|0
|0
|Мамин (н)
|«Спрингфилд»
|0+2
|+2
|0
|0
|Толчинский (н)
|«Шарлотт»
|0+2
|+3
|2
|1
|Зыков (н)
|«Шарлотт»
|2+2
|+2
|0
|2
|Сошников (н)
|«Торонто»
|1+0
|+1
|4
|5
|Миронов (з)
|«Сан-Антонио»
|0
|0
|2
|0
|Береглазов (з)
|«Хартфорд»
|0
|0
|0
|2
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