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Итоги дня для россиян в АХЛ: Зыков набрал четыре очка, Сошников забил гол

23 октября 2017, понедельник. 11:58 Хоккей

22 октября в регулярном чемпионате АХЛ было сыграно восемь матчей, в которых приняли участие девять россиян. Валентин Зыков набрал четыре очка, Клим Костин забросил свою первую шайбу, Максим Мамин отдал две передачи, а Никита Сошников отметился голом.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроски
Гурьянов (н)«Техас»0000
Костин (н)«Сан-Антонио»1+0+101
Тянулин (н)«Тусон»0000
Мамин (н)«Спрингфилд»0+2+200
Толчинский (н)«Шарлотт»0+2+321
Зыков (н)«Шарлотт»2+2+202
Сошников (н)«Торонто»1+0+145
Миронов (з)«Сан-Антонио»0020
Береглазов (з)«Хартфорд»0002

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Алексей Береглазов Андрей Миронов Денис Гурьянов Клим Костин Максим Мамин Никита Сошников Таблицы НХЛ
Новости. Хоккей
23 октября 2017, понедельник
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