Итоги дня для россиян в АХЛ: Зыков набрал четыре очка, Сошников забил гол

22 октября в регулярном чемпионате АХЛ было сыграно восемь матчей, в которых приняли участие девять россиян. Валентин Зыков набрал четыре очка, Клим Костин забросил свою первую шайбу, Максим Мамин отдал две передачи, а Никита Сошников отметился голом.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Гурьянов (н) «Техас» 0 0 0 0 Костин (н) «Сан-Антонио» 1+0 +1 0 1 Тянулин (н) «Тусон» 0 0 0 0 Мамин (н) «Спрингфилд» 0+2 +2 0 0 Толчинский (н) «Шарлотт» 0+2 +3 2 1 Зыков (н) «Шарлотт» 2+2 +2 0 2 Сошников (н) «Торонто» 1+0 +1 4 5 Миронов (з) «Сан-Антонио» 0 0 2 0 Береглазов (з) «Хартфорд» 0 0 0 2

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