СКА перед матчем в Москве подколол ЦСКА по поводу старой арены и посещаемости

СКА перед матчем с ЦСКА, который начнётся в Москве в 19:30 мск, подколол соперника, опубликовав видео, на котором с высоты птичьего полёта показывается домашняя арена московских «армейцев».

«Сегодня играем вот в этом прекрасном дворце. И даже обещают аншлаг!» — так прокомментировано видео в «твиттере» СКА.

Арена ЦСКА имени Всеволода Боброва построена в 1991 году и вмещает в себя 5500 зрителей. Средняя посещаемость домашних матчей ЦСКА составляет 3695 человек. Только в последнем матче с «Локомотивом» посещаемость превысила 5 тыс.

ЦСКА победит СКА за счёт мотивации. Прогнозы на игровой день КХЛ А «Йокерит» начнёт новую победную серию.

Видео можно посмотреть также в «твиттере» СКА.