Гарипов, Нестеров, Доус и Г. Кузьмин признаны лучшими игроками недели в КХЛ

КХЛ определила лауреатов девятой недели регулярного чемпионата в четырёх номинациях:

Итоги дня КХЛ: Малыхин дерётся и раздаёт передачи, а у Кольцова уже «-17»! Некогда лучший атакующий защитник КХЛ возглавил список худших игроков сезона по показателю полезности.

– лучшим вратарём признан Эмиль Гарипов («Ак Барс»), в трёх матчах одержавший с командой две победы, одну из них всухую. Голкипер показал на этой неделе коэффициент надёжности 1,14 при проценте отражённых бросков 96,43. Его серия без пропущенных шайб продолжается и на данный момент составляет 101 минуту 56 секунд;

– лучшим защитником признан Никита Нестеров (ЦСКА), вместе с командой одержавший две победы в трёх матчах. Защитник набрал в них 3 (1+2) очка. Нестеров нанёс 10 бросков по воротам, а его общий показатель полезности в этих встречах составил «+4». Также на его счету шесть блокированных бросков;

– лучшим нападающим признан Найджел Доус («Барыс»), в двух матчах забросивший 4 шайбы (лучший показатель в лиге за неделю среди игроков его амплуа), при показателе полезности «+1». В обеих встречах на счету Доуса победный гол. Нападающий в среднем проводил на льду более 20 минут, на его счету восемь бросков по воротам.

– лучшим новичком недели признан нападающий Глеб Кузьмин («Салават Юлаев»), в трёх матчах одержавший вместе с командой две победы и отметившийся заброшенной шайбой. В среднем форвард проводил на льду чуть более 10 минут и успел заблокировать три броска соперника.

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