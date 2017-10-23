«Салават» вызвал из «Тороса» лучшего снайпера ВХЛ Илью Баранова

«Салават Юлаев» вызвал из ВХЛ 22-летнего нападающего «Тороса» Илью Баранова. Крайний форвард приступил к ледовым тренировкам с командой. Следующий матч уфимцы проведут 24 октября с «Ладой».

В текущем сезоне Баранов провёл 15 матчей за «Торос», в которых отметился 14 (10+4) набранными очками при показателе полезности "+8", он является лучшим снайпером ВХЛ. В сезоне-2016/17 Баранов стал чемпионом ВХЛ в составе балашихинского «Динамо».



«Безусловно, приятно, что на тебя обратили внимание. Очень хотелось себя проявить, попробовать свои силы. Пока не знаю, когда меня ждать в составе. Всё, что умею, готов показать. Хочу проявить себя с лучшей стороны, показать всё, что могу. Постараться закрепиться в первой команде.

За счёт чего удаётся действовать столь результативно в ВХЛ? Конечно, за счёт партнёров, слаженных действий. Немножко удачи, конечно, всегда она присутствует. В основном партнёры выводят на хороший бросок, помогаем друг другу", — цитирует Баранова пресс-служба клуба.

Итоги дня КХЛ: Малыхин дерётся и раздаёт передачи, а у Кольцова уже «-17»! Некогда лучший атакующий защитник КХЛ возглавил список худших игроков сезона по показателю полезности.

Фото можно посмотреть также в «твиттере» «Салавата Юлаева».